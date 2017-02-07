7 برامج تدريبية لـ32 فتاة من منسوبات رعاية #الرياض

المواطن – الرياض

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 7 برامج تدريبية لـ32 فتاة من المشمولات بالرعاية داخل المؤسسة في العديد من المجالات والتقنيات الحديثة.

وقد تنوعت مواضيع البرامج التدريبية التي نُفذت خلال الأربعة أشهر الماضية بواقع 3 ساعات يومياً وقدمتها نخبة من المدربات لتشمل برنامج “استخدام الحاسب الآلي والأعمال المكتبية ” حيث تم تعريف المشاركات بأساسيات نظام الحاسوب ونظم التشغيل وأهم تطبيقاتها واستخداماتها وبرنامج “الفلاش في التصوير” لشرح كيفية تحسين ظروف الإضاءة في الصورة باستخدام الفلاش وبرنامج “صانع الأفلام” للتعرف على أهم مراحل صناعة الأفلام وإنتاجها بالإضافة إلى برنامج “التصوير التشكيلي” و”الباستل” الذي أنتجت خلاله المتدربات العديد من اللوحات الفنية بعد معرفة أحدث أساليب وطرق الرسم والتصوير وبرنامج “أناملك المبدعة والتجميل” لتصميم الملابس والتدرب على أساسيات التزيين النسائي، وقد صاحب البرامج جميعها الكثير من العروض التوضيحية التفاعلية والتطبيق العملي مع المتدربات.

يُشار إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات تسعى من خلال عقد مثل هذه الشراكات المجتمعية وإقامة هذه البرامج التدريبية إلى تأهيل وتطوير مهارات فتياتها المشمولات بالرعاية وتشجيعهن للتفكير بجدية في تنفيذ بعض الأعمال التجارية الخاصة بهن.