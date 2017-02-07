7 حقائق تمنحك حياة حيوية وأكثر صحة

المواطن ـ وكالات

يعتبر المشي من أسهل أنواع التمارين الرياضية، إذ تستطيع القيام به في أي وقت ومكان، لاسيما أن أجسامنا مهيأة للحركة والمشي، ولكن في الحقيقة نحن نقضي معظم أوقاتنا في الجلوس خلف المكاتب.

هل تساءلت يوماً ماذا يحدث لأجسامنا عند البدء بالمشي؟ يجيب عن هذا السؤال موقع “بولد سكاي” في الحقائق التالية:

1- خمس دقائق من المشي تمدك بالحيوية، لأن الخلايا تبدأ بإفراز بعض المواد الكيميائية المفيدة.

2- إذا كان معدل نبض القلب من 70 إلى 100 نبضة في الدقيقة سيزيد تدفق الدم إلى العضلات، كما أنه كلما زادت سرعتك في المشي وزاد معدل النبض زاد معه حرق الدهون.

3- ممارسة المشي تحفز المفاصل على إفراز مواد زيتية مزلقة، للحد من تصلب المفاصل وتحويل رياضة المشي إلى أمرٍ ممتع، إذ تتوسع الأوعية الدموية لوصول الدم إلى العضلات التي تبذل الجهد.

4- يقوم الجسم بحرق حوالي 5-6 سعرات حرارية أثناء المشي في كل دقيقة، ولكن في حال الاسترخاء يحرق سعرة حرارية واحدة. والمواظبة على المشي تجبر جسمك على حرق الكربوهيدرات والدهون.

5- تؤثر درجة حرارة الجسم في سرعة الحرق، لأن بذل الجهد في المشي يزيد التعرق ويحفز الجسم على حرق حوالي سبع سعرات حرارية في كل دقيقة، نتيجة إفراز هرمونات الغلوكاغون والادرينالين.

6- السير لمدة تزيد عن 20-30 دقيقة يعطي الفرصة للجسم كي يشعر بالراحة ويتخلص من التوتر، بسبب زيادة إفراز “الاندورفين” و”الانسولين” وبالتالي حرق مزيداً من الدهون.

7- بمجرد الانتهاء من المشي، سيعود معدل ضربات القلب والتنفس إلى وضعهما الطبيعي، ولكن آلية حرق السعرات الحرارية ستستمر لأكثر من ساعة بعد التمرين.