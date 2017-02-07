7 دورات تدريبية ضمن برنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف في #عسير

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، تدشين الهيئة بالمنطقة مؤخراً لبرنامج القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالمركز العام للهيئة بمدينة الرياض، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمسعفي طب الطوارئ.

وأضاف أن البرنامج يحتوي على عدد من الدورات بمعدل ثلاثة أيام للدورة الواحدة يتم تغطية الجزء النظري في اليوم الأول وتخصيص اليومين الأخيرين للتطبيق العملي وفق السياسات والأنظمة الدولية فيما يخص القيادة الآمنة تحت إشراف مدربين معتمدين من الهيئة، حيث استضافت منطقة عسير هذه الدورات لبقية المناطق التابعة للمنطقة (جازان ونجران والباحة).

ومن المزمع تنفيذ ما يقارب (7) دورات قادمة يلتحق بها منسوبو الهيئة العاملون في الميدان والمكلفون بقيادة سيارات الإسعاف في كافة المراكز الإسعافية التابعة للهيئة.

من جانبه قال مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر إن هذه الدورات تعتبر الخطوة الأولى وتمثل نقلةً نوعية في التدريب، والتي اعتمدت في البرنامج التدريبي لهذا العام والتي ستليها عدد من البرامج الأخرى الهادفة لرفع مستوى الخدمة الطبية الطارئة المقدمة.