7 طرق لحرق الدهون.. الثانية الأغرب!

المواطن - وكالات

يعرف أن اكتساب الوزن يفقد الشخص جزءًا كبيرًا من ثقته بنفسه، بالإضافة إلى أن تطور تلك الزيادة بالوزن ودخولها لمرحلة #السمنة التي تدفع الشخص إلى التعرّض لمشاكل صحية عديدة، ومنها: آلام المفاصل، وارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والمشاكل المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، وغيرها من المشاكل التي تنجم عن زيادة الوزن.

وهناك العديد من طرق إنقاص الوزن، ومنها اتباع الحميات المختلفة وممارسة الرياضة، إلّا أن خبراء التغذية ينصحون بمحاولة زيادة نشاط الجسم لحرق السعرات الحرارية الزائدة، مع اتباع نظام تغذية صحي واتخاذه كنظام حياة مستمر من أجل إنقاص الوزن ببطء وعدم اكتسابه مرة أخرى.

وبحسب تقرير نشره موقع “بولدسكاي” المعني بالأمور الصحية، هناك 7 طرق غير تقليدية لحرق السعرات الحرارية:

1 – التعرض للطقس البارد:

إن تعرض الجسم للطقس البارد يزيد من عملية الحرق بالجسم، وبالتالي، يتم التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، وذلك لأن الجسم يكون مجبرًا على توليد حرق المزيد من الدهون من أجل توفير الدفء الكافي للجسم.

2 – اشرب الماء المثلج:

إذا أردت التخلّص من المزيد من السعرات الحرارية، فعليك بشرب المياه المثلجة بشكلٍ منتظم، حيث إن المياه المثلجة تدفع الجسم لزيادة عملية الحرق.

3 – امضغ العلكة:

أثبتت الدراسات أن مضغ العلكة الخالية من السكر يساعد في التخلّص من السعرات الحرارية بشكلٍ فعّال، ويزيد من معدلات الحرق بالجسم، كما أن مضغ العلكة بصفةٍ مستمرة يعطي الإحساس بالامتلاء، وبالتالي، يقلل من معدل تناولك للطعام.

4 – تبرع بالدم:

هذه طريقة غير تقليدية لحرق السعرات الحرارية أيضًا، فعندما تقوم بالتبرع بالدم، فإن جسمك يحرق السعرات الحرارية، وذلك لأن الجسم يحتاج للطاقة من أجل توليد خلايا دم جديدة.

5 – اضحك لتفقد الوزن:

إذا كنت ممن يضحكون بصوت عالٍ بين الحين والآخر، فأبشر، حيث إنك تستطيع التخلص من السعرات الحرارية بمعدلٍ أكبر ممن يكتفي بالابتسام فقط، فالضحك بصوتٍ عال يحتاج لأن يزيد الجسم من معدل الحرق لتستطيع ممارسة هذه العادة المفيدة.. وهي الضحك، لذا، حاول أن تضحك دائمًا لتفقد الوزن.

6 – تململ لتفقد السعرات:

إذا كنت ذلك الشخص الذي يتململ بين الحين والآخر، وذلك لإبداء الشعور بالملل أو الضيق أو الغضب، فأنت ربما تفقد السعرات الحرارية وأنت لا تعرف.. فبحسب الدراسات، فإن التململ يحرق السعرات الحرارية الزائدة.

7 – تناول المزيد من البروتينات:

من المعروف أن البروتين يساعد في التخلص من الدهون، فعندما تكثر من تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، فإن ذلك يزيد من معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية في جسمك.