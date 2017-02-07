7 عوامل سهّلت تحرير المدن اليمنية من الحوثيين

المواطن – الرياض

يواصل الجيش اليمني الوطني مدعوماً بقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في تحرير العديد من المدن اليمنية من سيطرة الميليشيا الانقلابية ودحرهم والسيطرة على مخازن أسلحتهم.

ويعتبر التخطيط العسكري المسبق والتطبيق الدقيق للخطوات العسكرية أبرز الأسباب التي ساعدت على تحرير المدن اليمنية طبقاً لما نشره حساب إنفوجرافيك السعودية على تويتر.

ومن بين العوامل التي ساعدت على تحرير المدن اليمنية أيضاً تمشيط المدن بعد تحريرها لتعقب ومطاردة فلول الحوثي والقبض عليهم، وتنفيذ خطط أمنية لحماية المدن التي تم تحريرها إضافة إلى قطع خطط الإمداد العسكري للحوثي من قبل إيران والمنظمات الإرهابية التي تدعمه.

كذلك من بين الأسباب إغلاق موانئ التهريب الأمر الذي حدّ من تهريب الأفارقة للتجنيد إلى جانب صفوف الحوثي بتمويل إيراني.