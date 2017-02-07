7 كواكب تشبه الأرض.. هل يمكنك العيش فيها؟

المواطن - وكالات

كشف علماء فضاء عن 7 كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قزم، من بينها 3 يمكن أن تضم محيطات مياه سائلة، ويمكن بالتالي أن توجد فيها حياة.

وبحسب دراسة في مجلة “نيتشر” أمس، الأربعاء، قال أحد معدي الدراسة آموري تريو: “أصبح لدينا الآن الهدف الجيد لتركيز دراستنا عليه بحثًا عن حياةٍ محتملة على كواكب خارج المجموعة الشمسية”.

ولفت تريو إلى أن: “الحرارة على هذه الكواكب مشابهة لحرارة الأرض، وهي تدور حول شمس صغيرة باردة تقع في مجرّتنا، درب التبانة”.

وأطلق على هذه الشمس اسم “ترابيست -1″، فيما أوضح أن هذه الكواكب تبعد عن الأرض 40 سنة ضوئية، علمًا بأن السنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافة وليس الزمن، وتساوي 10 آلاف مليار كيلومتر تقريبًا.

ومع أن هذه المسافة تبدو هائلة بالأبعاد البشرية، إلّا أنها مسافة ضئيلة جدًا بالمقاييس الفلكية التي تتّسع إلى مليارات السنوات الضوئية.