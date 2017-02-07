7 معلومات غريبة عن النقود.. الأخيرة صدمة!

المواطن - وكالات

يحاول العديد تجميع المال وادخاره أو إنفاقه، ولكن هناك 7 معلومات غريبة عن النقود عليك معرفتها.

أولاً، العملة الورقية ليست مصنوعة من الورق، ولكن من القطن والكتان، وهناك من يقول إن النقود في أمريكا في عهد أبرز مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية بنجامين فرانكلين، كان يتم إصلاحها بالإبرة والخيط لأن ملمسها كان أقرب للقماش.

أما في ستينيات القرن العشرين، فقام بنك باركليز في لندن بتركيب صراف آلي من ابتكار المخترع جون شيفرد بارون ليكون هو الأول.

وبالنسبة للمعلومة الثالثة، فهي أن الأوراق النقدية تحوي من الجراثيم والبكتيريا أكثر مما يحويه غطاء الحمام، فالأوراق النقدية تحفظ فيروس الإنفلونزا لأكثر من أسبوعين.

ورابعاً يوجد 175 مليون أمريكي يحملون بطاقات ائتمان، وكل شخص لديه في المتوسط 5 بطاقات.

وبالنسبة لخامساً، فاعتباراً من يونيو 2015، هناك ما يقرب من 13.7 تريليون دولار يتم التداول بها خارج حدود الولايات المتحدة.

ويقال إنه حين تتمزق قطعة نقود لا بد من أن تُثنى ألف مرة، لكن لإصلاح التجعدات على ورقة نقدية الحل بسيط، بإمكانك وضعها داخل المايكروويف لحوالي 20 ثانية، كي تعود كما كانت.

وأخيراً، أكبر قيمة لورقة دولار نقدية كانت بمقدار 100 ألف، وقد طبعت بين عامي 1934 و1945، وكانت تستخدم فقط ضمن المعاملات البنكية بين البنك الفيدرالي الاحتياطي والخزينة الأميركيّة.