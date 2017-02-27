70 كشافاً يزرعون الأشجار بأحد رفيدة ضمن “أسبوع الشجرة”
تحت شعار "الشجرة حياتنا" بمشاركة 7 مدارس

70 كشافاً يزرعون الأشجار بأحد رفيدة ضمن “أسبوع الشجرة”

2017/02/27
الساعة 12:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن –  سعيد آل هطلاء – أحد رفيدة 

شاركت الفرق الكشفية بمدارس أحد رفيدة بالتعاون مع بلدية المحافظة في تفعيل أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ” الشجرة حياتنا “، حيث شاركت 7 مدارس بأكثر من 70 كشافاً يمثلون المدارس بمختلف مراحلها في زراعة وتجميل حديقة المحافظة ، يتقدمهم المفوض الكشفي بالمحافظة عبدالله بن دايل ، وقادة الفرق الكشفية بالمدارس .

وأوضح آل دايل أن برنامج النشاط الكشفي له إسهاماته التطوعية في خدمة الوطن، وتفعيل كافة البرامج التي من شأنها تحقيق رؤية الوطن، وتحقيق منجزاته ، مثمناً دور بلدية المحافظة وتعاونها اللامحدود في إنجاح البرامج الكشفية.

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