70 كشافاً يزرعون الأشجار بأحد رفيدة ضمن “أسبوع الشجرة”

المواطن – سعيد آل هطلاء – أحد رفيدة

شاركت الفرق الكشفية بمدارس أحد رفيدة بالتعاون مع بلدية المحافظة في تفعيل أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ” الشجرة حياتنا “، حيث شاركت 7 مدارس بأكثر من 70 كشافاً يمثلون المدارس بمختلف مراحلها في زراعة وتجميل حديقة المحافظة ، يتقدمهم المفوض الكشفي بالمحافظة عبدالله بن دايل ، وقادة الفرق الكشفية بالمدارس .

وأوضح آل دايل أن برنامج النشاط الكشفي له إسهاماته التطوعية في خدمة الوطن، وتفعيل كافة البرامج التي من شأنها تحقيق رؤية الوطن، وتحقيق منجزاته ، مثمناً دور بلدية المحافظة وتعاونها اللامحدود في إنجاح البرامج الكشفية.