75 قتيلاً وجريحاً بأول تفجير في مقديشيو بعد الانتخابات الرئاسية

المواطن – وكالات

لقي نحو 35 شخصاً مصرعهم فيما أصيب 40 على الأقل في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

وقال مسؤول أمني: “حصيلة القتلى والجرحى مرتفعة جداً” فيما ذكر شهود أن التفجير استهدف تقاطعاً في مقاطعة مادينا جنوبي مقديشو، حيث يوجد جنود ومدنيون وتجار أثناء وقوع التفجير بحسب روسيا اليوم.

وهذا التفجير هو الأول في مقديشو منذ انتخاب الرئيس محمد عبدالله محمد والملقب بفارماجو، رغم تفجيرات نجمت عن قذائف هاون تخللت عملية انتقال السلطة الأسبوع الماضي، تبنتها حركة الشباب.

ويأتي هذا الهجوم الإرهابي كتحدي للرئيس الجديد، الذي لا تسيطر قواته على كامل الأراضي الصومالية بسبب وجود “حركة الشباب” المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة.