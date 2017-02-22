761 معلماً يجرون اختبارات التشكيلات الإشرافية والإيفاد بتعليم الرياض

المًواطن – سعيد آل هطلاء – الرياض

أجرى ٦٥٣ معلماً بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم أمس بالقاعة الكبرى بمدارس العروبة الأهلية الاختبار التحريري للتشكيلات الإشرافية.

وتفقد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص سير الاختبار يرافقه مدير الإشراف التربوي في الإدارة خالد الدوسري ومساعد مدير الإشراف عبدالله المطلق .

وأوضح مدير الإشراف التربوي بتعليم الرياض أن الاختبار التحريري للمتقدمين للتشكيلات الإشرافية للمواد والأقسام والإدارات شمل قسمين من الأسئلة حيث احتوى القسم الأول على أسئلة التخصص المتقدم له المعلم فيما احتوى القسم الثاني على أسئلة الإشراف وهي شاملة وموحدة للجميع.

وأشار الدوسري إلى أن الإجراء التالي للمتقدمين هو إجراء المقابلة الشخصية بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ومديري الإدارات المعنية لمن اجتاز الاختبار التحريري، مبيناً أن المجتازين للاختبار سيرسل لهم رسالة تتضمن موعد المقابلة ومكانها.

وكانت الإدارة كذلك قد أجرت الاثنين الاختبار التحريري لـ 108 معلمين متقدمين للإيفاد الخارجي.