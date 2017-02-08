8 أشهر والمكتب الرابع بمحكمة الباحة العامة “مغلق”!

المواطن - عبد العزيز الشهري - الباحة

تذمّر عددٌ من مراجعي المحكمة العامة بالباحة من تغيّب قاضي المكتب الرابع منذ قرابة 8 أشهر بعد نقل الأول، وعدم وجود بديل.

وبيّن عددٌ منهم أن جلساتهم منذ شهر شوال من العام المنصرم وحتى الآن، والذين حضروا لـ 4 جلسات حتى الآن -كان آخرها اليوم- لم يجدوا من يحتكمون لديه، وأضافوا أن خروجهم من أعمالهم لجلسات المحكمة يكلّفهم الكثير، ثم يعودون بخفّي حنين -كما وصفوا-.

وتابعوا: “كما أنه منذ التاسعة ونصف صباحًا والكهرباء مقطوعة عن المحكمة إلى ظهر اليوم .

وقال المتضرّرون: “نناشد المسؤولين بإيجاد قاضٍ بديل، أو تحويل معاملاتنا لقاضٍ آخر، فلا نحتمل كل هذا التأخير”.



