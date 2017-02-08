8 اتفاقيات بين شركات سعودية وجزائرية في عدة مجالات استثمارية

المواطن - واس

وقّعت مجموعة من الشركات السعودية والجزائرية 8 اتفاقيات تعاون وشراكة اقتصادية تتعلّق بعدة مجالات استثمارية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي الجزائري الذي بدأ أعماله بالجزائر العاصمة، اليوم، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب.

وتضمّنت الاتفاقيات تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والورق، وإدارة المحتويات الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.