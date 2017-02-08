8 لقاءات للجبير مع مسؤولي العالم في مؤتمر ميونيخ للأمن

المواطن - واس

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم، الرئيس المشارك لمؤسسة “بيل ومليندا غيتس” الخيرية بيل غيتس.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030 في المجالات الاقتصادية والتقنية.

كما التقى الجبير الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأيضًا، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، التقى وزير الخارجية المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الخاصة بالأزمة السورية، والجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بناءً على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما التقى الجبير وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون الأمني والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الجبير عددًا من اللقاءات الثنائية مع كلٍ من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس، ووزير الخارجية النرويجي بورغ برنده، وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.