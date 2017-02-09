9 معلومات عن القارة الثامنة “زيلانديا”

المواطن - وكالات

أعلن علماء جيولوجيون لمجلة “جيولوجيكال سواسيتى أوف أمريكا” العلمية عثورهم على قارة ثامنة لكوكب الأرض، والتي تقع تحت مياه المحيط الهادئ في الجزء الجنوبي الغربي، حيث تم إطلاق اسم “زيلانديا” عليها.

ومن شأن هذا الاكتشاف الجديد أن يغير من التقسيم الجغرافي لقارات كوكب الأرض وبعض الدول، خاصة أن القارة الجديدة تضم بداخلها دولتين.

وفيما يلي نرصد بعض الحقائق عن القارة الجديدة:

– تشير الأبحاث إلى أن القارة الجديدة انفصلت عن أستراليا منذ 80 مليون عام.

– تعتبر أكبر مساحة من جرينلاند والهند، فهي أكبر قارة حاليًا في المحيط الهادئ.

– تبلغ مساحة القارة الجديدة 2/3 مساحة قارة أستراليا.

– تقع القارة الجديدة تحت مياه المحيط الهادئ في الجزء الجنوبى الغربي.

– مساحة اليابسة على القارة الجديدة 4.5 مليون كم مربع.

– حوالي 94 % من القارة الجديدة متواجد تحت الماء.

– تعد دولتا نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة ضمن القارة الجديدة.

– بدأت الدراسة التي توصلت لهذا الاكتشاف في عام 1995.

– أشارت الدراسة إلى وجود سلاسل جبلية بالقارة الجديدة.