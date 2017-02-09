9 معلومات لا تعرفها عن واتس آب.. السابعة صادمة!

المواطن - وكالات

مرّ اليوم 3 سنوات على انضمام واتس آب لعائلة فيس بوك بعد أن استحوذت عليه عملاق التواصل الاجتماعي في 19 فبراير 2014.

وهناك بعض الحقائق المهمة عن واتس آب، وهي:

– تم تأسيس واتس آب في 2009.

– كان جان كوم المؤسس المشارك لواتس آب يعمل كعامل تنظيف بأحد المتاجر، إلّا أنه أصبح مليارديرًا اليوم.

– يبلغ عدد مستخدمي واتس آب أكثر من مليار شخص نشط.

– يتم إجراء أكثر من 100 مليون محادثة صوتية عبر واتس آب.

– يعمل واتس في أكثر من 109 دول مختلفة حول العالم.

– يعد تطبيق واتس آب هو خامس التطبيقات تحميلًا في العالم.

– يتكون فريق عمل واتس آب من 55 مهندسًا فقط.

– هناك أكثر من 4300 مليون رسالة يتم إرسالها كل يوم عبر التطبيق.

– يتم مشاركة أكثر من 160 مليون صورة كل يوم عبر التطبيق.