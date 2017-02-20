91 مليون ريال لتصريف أمطار الشرقية

المواطن – الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عزم الأمانة تنفيذ مشروع استراتيجي ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام للمرحلة الحادية عشر الجزء الأول، لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية وهي: أحياء الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية وذلك بإنشاء منظومة متكاملة مرحلتها الأولى إنشاء خط طرد ناقل رئيسي بطول 150، 18م، ط وبقطر 1800مم، لإنهاء مشاكل تجمعات المياه خصوصاً مع فارق المناسيب بين تلك الأحياء وفق استراتيجيات الأمانة والدراسات والتصاميم التفصيلية التي تم اعتمادها، بقيمة إجمالية تقدر 91 مليون ريال.

وأوضحت الأمانة أنه تم طرح هذا المشروع بعد إنهاء كافة الدراسات والتصاميم وتم طرحه عطاءه هذه العام، وسيتم العمل به قريباً، فيما تم الانتهاء من ٩٠٪‏من أعمال سحب مياه الأمطار من أماكن تجمعها في حاضرة الدمام.

وكان أمين المنطقة الشرقية قد قام منذ بداية هطول الأمطار بالإشراف التام على خطة الأمانة في تصريف مياه الأمطار على كافة أحياء مدن الحاضرة والقطيف وكافة المحافظات الأخرى، فيما قام بعدد من الجولات على الأحياء التي شهدت تجمعات مياه كبيرة، يرافقه عدد من قيادات الأمانة والإدارات المعنية واستعراض الخطط لتصريف مياه الأمطار في هذه الأحياء سواء من خلال الأحياء المخدومة بشبكات التصريف أو غير المخدومة عبر محطات الضخ المتنقلة والتي بلغ عددها 80 مضخة متنقلة بأحجام مختلفة والمعدات والآليات الثقيلة والعمالة، وكان معاليه قد قام هذا اليوم بجولات شملت مناطق غرب الدمام والظهران للتأكد من سير عمليات تصريف مياه الأمطار، فيما أكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة جهودها لتنظيف الشوارع والطرقات والأحياء من المخلفات الناتجة من الأمطار، حيث تم توزيع أعداد كبيرة من العمالة والآليات والمعدات بكافة الطرق والأحياء والميادين، فيما بلغت نسبة تصريف مياه الأمطار في بعض الأحياء ومحافظة الخبر أكثر من 95%. وكان معالي وزير الشؤون البلدية القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قد شكل فرق عمل ميدانية مع بداية هطول الأمطار للوقوف على المناطق الحرجة التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار والسيول في عدد من مناطق المملكة، والرفع عاجلاً، عن المناطق المتضررة وحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وانجراف السيول، واقتراح الحلول الفنية والإجرائية العاجلة لمواجهة الحدث، كما صدرت توجيهات معاليه أنه في حالات هطول الأمطار وتزايد حالات تجمعات المياه، يتم توفير الإمكانات والتعزيزات من المعدات والأيدي العاملة من كافة الأمانات، وتسخيرها بشكل عاجل لدعم أي أمانة تطلب المساندة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، بأن كمية الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي فقط على حاضرة الدمام تعادل أكثر من مجموع الثلاثة أعوام السابقة للحالة المطرية، مبيناً أن الأمانة أنهت بنسبة ٩٠٪‏ من أعمال سحب مياه الأمطار في حاضرة الدمام، وأنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من بقية الأماكن بشكل كامل لافتاً إلى أن أهم الأماكن التي تم الانتهاء منها هي: جميع الأنفاق وكذلك حي الفاخرية وكافة الأحياء في الخبر، أما الظهران فلم يتبقَ منها سوى بعض الأماكن البسيطة وجاري التعامل معها حالياً.

وشدد على انسيابية الحركة المرورية في جميع الشوارع والطرقات الرئيسة والأنفاق إضافة إلى أنه تم الانتهاء من سحب المياه بشكل كامل من حي الفاخرية في الدمام، حيث بلغت كمية مياه الأمطار التي تم تصريفها من هذا الحي أكثر من 30 ألف متر مكعب، فيما يتم العمل حالياً على الانتهاء من جميع الأعمال في بقية الأحياء

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الخاصة بها إضافة إلى وجود بعض الطرق التي تتبع الجهات الخدمية الأخرى والتي تم التنسيق المسبق معها لإزالة جميع مياه الأمطار المتراكمة.

وكشف أن الأمانة تمكنت من السيطرة على الموقف خلال 6 ساعات بعد استقرار الحالة التي شهدتها المنطقة، فيما عزا سبب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير في بعض الأحياء الجديدة ومنها (الفاخرية) بالدمام إلى أنها غير مخدومة بشبكات مياه تصريف أمطار وهطول كميات كبيرة من الأمطار بصفة استثنائية تجاوزت المعدل السنوي حسب التاريخ المطري لمدن الحاضرة مما أدى إلى حدوث تلك التجمعات، والتي تعاملت معها الأمانة فور استقرار الحالة الجوية وتنظيفها بالكامل.

وعزا أسباب تجمع مياه الأمطار بغزارة في تقاطع الأمير فيصل مع أبو عبيده (تقاطع إيكيا) إلى عدم وجود شبكة تصريف مياه الأمطار ولكونه أكثر نقطه انخفاضاً بالموقع والذي شهد تجمع كبير جداً للمياه والتي تقدر لأكثر من 700 ألف متر مكعب، لافتاً إلى أنه تم منذ اليوم الأول العمل على سحب مياه الأمطار، حيث تم توفير ١٠ مضخات ٦ بوصات ومضخة ١٢ بوصة وعدد ٢٥ صهريج شفط وعدد ٤ حفارات مجنزرة (باك هول) وعدد ٢ بلدوزر جنزير كبير عدد ٣ شيول كبير عدد ٤ قلاب، مشيراً إلى أنه تم تخفيض منسوب المياه بالموقع بنسبة ٦٠٪‏ ولا يزال العمل مستمراً.

وأضاف الصفيان أن الأمانة شكلت فرق طوارئ تتضمن: مهندسين، فنيين، مراقبين من كافة البلديات وإدارات الأمانة المعنية للإشراف على أعمال المتابعة والمراقبة على مدار الساعة والرقع أولاً بأول بكافة التقارير المطلوبة والاحتياجات لدعمها فوراً، هذا بالإضافة إلى الإشراف على كافة شبكات التصريف والمضخات وكافة محطات الضخ.

وأشار إلى أن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار في كل عام تتم بفترة كافية وخطط مدروسة قبل بدء الموسم، وفق معدلات متعارف عليها حسب الحالة المطرية في كل عام، إلا أنه وخلال الحالة المطرية التي شهدتها حاضرة الدمام الأسبوع الماضي كانت غزيرة جداً وبكميات استثنائية مقارنة بالحالة المطرية للأعوام السابقة، حيث تتضمن الاستعدادات والتنسيق مع أعضاء جميع الجهات المختصة وكذلك الإدارات في الأمانة إضافة إلى غرفة عمليات مشتركة، مشيداً بالتعاون الكبير بين الأمانة والمرور والدفاع المدني وكافة الجهات الخدمية الأخرى، خلال موسم الأمطار.

ولفت إلى استمرار أعمال سحب المياه من ضاحية الملك فهد وتوزيع مضخات الشفط في مناطق تجمعات المياه بالإضافة إلى تأمين أحواض تجميعية مؤقتة لتفريغ المياه فيها. وكذلك جارٍ العمل في شارع الملك سعود على تركيب مضخة كبيرة الحجم وعمل عقم، إضافة إلى نشر صهاريج لسحب مياه الأمطار من الحي الثالث من خلال تخصيص 14 صهريجاً لسحب مياه الأمطار، فيما يتم العمل على تركيب مضخة إضافية في الحي الأول، لافتاً إلى المضخات تعمل بشكل كامل في الجزء الثاني بجوار الطرق القريبة من مستشفى الأمن العام.