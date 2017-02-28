الشاعر فواز اللعبون يعيد مجد الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي

المواطن- رقية أحمد - الرياض

بلُغته الفصيحة يرسم نخلًا يطاول الأنجم، وبكلماتٍ تزهو بالفخر، أعاد لجمهور الشعر ومتذوقيه مجد المتعة بالأصالة والانتماء، وزاد على ذلك أن شاعر الفصحى في مناسبات شرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إنه الشاعر “فواز بن لعبون” الذي يعيد مجد الفصحى بغيومه التي تفك مفاصل الكلمات، صانعًا حضورًا لافتًا ومثيرًا للانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي محليًا وعالميًا.

شعر ونثر:

ويعد اللعبون من أفضل الشعراء المعاصرين على المستويات العالمية في الشعر الفصيح، كما مثّل السعودية في محافل دولية عدة، فضلًا عمّا يمثله أدب اللعبون النثري والشعري للكفاءة الوطنية النابعة من أرض الوطن.

تميّز وتبني:

ولم يزل مهرجان الجنادرية شاهدًا على وقفة اللعبون في احتفال الجنادرية أمام رؤساء الدول وضيوف المملكة، حيث أحيا الاحتفالية في سابقةٍ فريدةٍ لتميزه الأدبي، كما لعب اللعبون دورًا محوريًا لتبني مواهب الشعر في وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكلٍ فعّالٍ ومستمر من خلال كتاباته الوطنية والتأملية التي حفّز من خلالها الشعراء لدخول هذه المنصة.

تأثير إيجابي فعّال:

ويذكر أنه حصل حساب اللعبون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي على مؤشراتٍ رفيعة المستوى في التأثير الإيجابي، والحس الوطني لعام 2016م.

ولكم ها هنا، لمتابعي صحيفة “المواطن“، مقطعين لقصيدتيه عندما ألقاهما أمام خادم الحرمين الشريفين.