بالصور.. وكيل وزارة الداخلية يتجول في أجنحة وأقسام معرض الجوازات بالجنادرية

المواطن - الرياض

زار وكيل وزارة الداخلية، أحمد بن محمد السالم، مقر معرض المديرية العامة للجوازات المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31، مساء اليوم، السبت، حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمشرف العام على المعرض العقيد محمد بن عبد العزيز السعد.

وتجوّل في أقسام وأجنحة المعرض، واستمع لشرحٍ مفصّل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن وما يقدمه للزوار من خدمات، وأثنى الدكتور السالم على جميع الخدمات الإلكترونية والتعريفية المقدمة من الجوازات للزوار والمستفيدين من خلال معرض المديرية العامة للجوازات بالجنادرية، مشيرًا إلى التطور التقني الذي تمثّله الجوازات في خدماتها الإلكترونية للمواطن، والمقيم، والزائر، حيث أسهمت في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن معارض قطاعات وزارة الداخلية تحظى بدعمٍ ومتابعة من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يولي اهتمامه بالجوانب الفكرية والثقافية، والمحافظة على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه.

وفي نهاية الزيارة، دوّن وكيل الوزارة الدكتور أحمد السالم كلمةً في السجل الشرفي لكبار زوار المعرض، ثم قدّم العقيد محمد السعد درعًا تذكاريًا له بمناسبة هذه الزيارة.