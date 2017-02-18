تعرف على ترتيب دوري جميل بعد مباريات الجولة التاسعة 

المواطن – الرياض

انتهى مساء أمس اليوم الثاني من الجولة التاسعة عشرة من مباريات دوري جميل، حيث شهدت أمس الجمعة مفاجآت عديدة.

وكانت أهم المباريات لقاء الأهلي والنصر والتي شهدت فوز النصر بهدفين نظيفين في الجولة الحالية، وواصل الهلال تفوقه ومشواره المميز ونجح في الفوز على الخليج.

وواصل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري جميل بعد الجولة الحالية، حيث احتل المركز الأول برصيد 47 نقطة، وتمكن من تحقيق 15 انتصاراً وتعادلين في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني نادي النصر بعد الفوز على الأهلي برصيد 41 نقطة، وحل النادي الأهلي بطل الدوري للموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة حققها في الموسم الحالي.

واحتل نادي الاتحاد المركز الرابع برصيد 38 نقطة، حيث يتبقى للاتحاد مباراة مصيرية يسعى من خلالها للعودة للانتصارات واحتلال المركز الثالث، وحل نادي الشباب في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بقيادة المدرب سامي الجابر.

ورفع التعاون رصيده في الدوري إلى النقطة 24 في المركز السادس بدوري جميل.

وحل الرائد في المركز السابع برصيد 23 نقطة، واحتل نادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 22 نقطة في الموسم الحالي، بينما حل القادسية في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وحل الباطن في المركز العاشر برصيد 19 نقطة واحتل نادي الفيصلي المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وجاءت أندية الوحدة والفتح والخليج في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب دوري جميل، حيث يمتلك الوحدة 16 نقطة، بينما يمتلك الفتح 15 نقطة في المركز قبل الأخير، وحل الخليج في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.