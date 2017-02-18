بالصور.. بلدية بارق تجند فرقتي طوارئ لمباشرة هطول الأمطار

بالصور.. بلدية بارق تجند فرقتي طوارئ لمباشرة هطول الأمطار

2017/02/18
الساعة 1:39 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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طوارئ بارق تستعد للسيول

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

وضعت بلدية محافظة بارق كافة استعداداتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المحافظة، والمراكز التابعة لها.

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وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار، وجندت فرقتي طوارئ بأكثر من ٤٠ عاملاً ، وكافة مراقبي البلدية، وأكثر من ١٥ معدة.

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وأضاف البارقي أنه تمت أعمال النظافة لمجاري الأودية تأهبًا للسيول، وتم نزح تجمعات مياه الأمطار .IMG_3586

وأكد أن البلدية وضعت كافة استعداداتها، وتعمل في الصباح و المساء وتُراقب جميع المتغيرات مع هطول الأمطار.

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