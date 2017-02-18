بالصور.. بلدية بارق تجند فرقتي طوارئ لمباشرة هطول الأمطار

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

وضعت بلدية محافظة بارق كافة استعداداتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المحافظة، والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار، وجندت فرقتي طوارئ بأكثر من ٤٠ عاملاً ، وكافة مراقبي البلدية، وأكثر من ١٥ معدة.

وأضاف البارقي أنه تمت أعمال النظافة لمجاري الأودية تأهبًا للسيول، وتم نزح تجمعات مياه الأمطار .

وأكد أن البلدية وضعت كافة استعداداتها، وتعمل في الصباح و المساء وتُراقب جميع المتغيرات مع هطول الأمطار.