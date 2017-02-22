المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني

المواطن – شريف النشمي – الرياض

تحت شعار ” يدا بيد للوقاية من المخاطر تشارك المملكة المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2017م ،الذي يوافق الأول من مارس كل عام, بعدد متنوع من الفعاليات التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، أن مشاركة المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ على تطوير قدرات الدفاع المدني لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه.

وعبر الفريق العمرو عن الامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني, لما يوليه من دعم واهتمام بتطوير وتحديث قدرات الدفاع المدني, وتوجيهاته بضرورة استثمار هذه المناسبة لنشر ثقافة السلامة بين كافة مكونات المجتمع .

ومن هذا المنطلق قامت المديرية العامة للدفاع المدني باعداد خطة لمشاركة المملكة في هذا الاحتفاء العالمي بهذا اليوم بمشاركة الاجهزة الحكومية والمؤسسات الاهلية والمواطنين والمقيمين لتنظيم عدد من الفعاليات في كل مناطق المملكة لترسيخ مفاهيم السلامة ورفع درجة الوعي الوقائي تجاه كافة المخاطر.

وبين الفريق العمرو أن شعار هذا العام ” يدا بيد للوقاية من المخاطر” ياتي من أجل تضافر الجهود من الجميع لمواجهة المخاطر والعمل التكاملي لتنفيذ اجراءات السلامة العامة ودعا الى تفاعل المجتمع والمشاركة في الفعاليات التي تقام في جميع مناطق المملكة متمنياً السلامة للجميع.