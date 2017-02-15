صحة #الطائف تنفي تعطل مخرج طوارئ مستشفى الملك فيصل .. و”المواطن” ترد بالفيديو

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

عقَّبت الشؤون الصحية على خبر صحيفة “المواطن” بعنوان (صدمة.. أهم مخرج للطوارئ بمستشفى الملك فيصل في الطائف معطل!).

وقالت صحة الطائف في رد تلقته الصحيفة اليم : إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة ليوم الأحد بتاريخ 01 / 05 / 1438هـ وما تضمنه الخبر من مغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، حيث إنه تم إخلاء 85 حالة حسب خطة إخلاء احترافية ناجحة من إدارة المستشفى، ولم يكن هناك ما يعوق خطة الإخلاء وذلك حسب تقرير الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن جميع ما ذُكر ليس له أساس من الصحة، وأن ما صدر من الصحفي يفتقد للمهنية الصحفية التي تُلزمكم بالتواصل مع الجهات الرسمية لإيضاح ما أردتم نشره، عليه نأمل نشر ردنا هذا بنفس المساحة والموقع الذي نشرتم فيه خبركم وفقاً لما تقتضي المهنية الصحفية.

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تؤكد صحيفة ” المواطن” التزامها بأعلى معايير المهنية الصحفية وتنأى بنفسها عن الرد عن تلك الاتهامات التي ساقتها صحة الطائف ضمن ردها على الخبر المنشور، وتكتفي بمقطع فيديو تم توثيقه من قِبل المحرر بعد وقوفه على الموقع أثناء الحريق، لإثبات مدى المصداقية التي اعتادها قراء “المواطن” .