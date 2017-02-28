BBC: “النفط” كلمة السر في #جولة_الملك_الآسيوية_الكبرى

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

أبرزت وسائل الإعلام العالمية، جولة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قارة آسيا، والتي استهلها بزيارة ماليزيا، ثم يستأنفها بالتوجه إلى عدد من البلدان ذات القدرات الاقتصادية الرفيعة، وعلى رأسها اليابان وإندونيسيا والصين وغيرها.

وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، جولة الملك سلمان الآسيوية، حيث أكدت أنها تأتي على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة في الوقت الحالي.

وفي تقريرها الصادر بعنوان “لماذا تستثمر السعودية في شرق آسيا؟”، قالت “BBC”: إن سعي الرياض للإبقاء على عملائها ومستوردي النفط، جاء على رأس أولويات الوفد السعودي بقيادة الملك سلمان، مشيرة إلى أن هناك صراعاً خفياً على مستوردي البترول في الوقت الحالي.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن الصين التي اعتلت رأس قائمة مستوردي النفط على مستوى العالم، وفق الإحصاءات العالمية في 2014، تعتمد في الوقت الحالي على السعودية لتوفير احتياجاتها من المواد النفطية.