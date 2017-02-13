Gionee تطرح هاتها A1 بكاميرا 16 ميجا

المواطن – نت

دعت شركة Gionee أمس لحضور مؤتمرها الذي ستطلق خلاله هاتفها A1 و A1 Plus خلال فعاليات معرض MWC 2017 الذي تجرى فعالياته في برشلونة بداية من يوم 27 فبراير الجاري.

وظهرت بعض الصور المسربة التي تكشف عن تصميم الجهاز، والتي تشير إلى أن الهاتف سيوفر شاشة 5.5 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع زجاج 2.4D منحنى الجانبين، فضلاً عن كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، مع وجود مستشعر لبصمة الإصبع في الخلف.

مواصفات الهاتف:

– شاشة 5.5 بوصة، توفر دقة عرض 1920×1080 بيكسل.

– معالج ثماني النواة MediaTek .

– ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت LPDDR3 ، وذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

– يعمل بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، مع واجهة Amigo OS 3.6.

-يمتلك شريحتي اتصال SIM.

– كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 16 ميجا بيكسل.

-مستشعر بصمة الإصبع.

– دعم اتصال الجيل الرابع.

– بطارية قوية 4010mAh.

ويأتي الهاتف الجديد باللون الذهبى، ومن المنتظر أن يكون متاحاً بسعر يصل إلى 336 دولاراً، وسوف يتم بيعه بداية من يوم 15 مارس.