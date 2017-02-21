LG تدعم هاتفها الجديد G6 بكاميرا خلفية مزدوجة

المواطن – وكالات

كشفت شركة LG أن هاتفها المنتظر LG G6 الذي ستكشف عنه خلال معرض MWC 2017 سيأتي مع كاميرا مزدوجة في الخلف، حيث ستكون كل منهما بدقة 13 ميجا بيكسل، على أن تمتلك إحداهما عدسة 125 درجة لالتقاط صور واسعة الزاوية، وهي الميزة التي تعتبر مشابهة لهاتفي LG G5 وV20 اللذين كانا يمتلكان كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتوفر عدسة واسعة الزاوية 135 درجة.

وستأتي الكاميرا الأمامية بزاوية واسعة 100 درجة بالمقارنة مع كاميرا V20 التي توفر 120 درجة، إلا أن دقتها ليست معروفة حتى الآن، لكن من المنتظر أن توفر دقة تسجيل فيديو Hi-Fi Video فضلاً عن وضع يدوى للكاميرا مشابه لهاتف V20.

وقالت LG بالفعل إن هاتفها G6 سوف يمتلك واجهة LG UX 6.0 والتي ستوفر تحسين تجربة المستخدم خاصة مع تطبيق الكاميرا، كما ستوفر الكاميرا الجديدة للمستخدمين أيضًا وضع “360 panorama mode” الذي يسمح بالتقاط مشاهد محيطة تمامًا كما لو تم التقاطها بكاميرا الواقع الافتراضي.