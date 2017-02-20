TAG Heuer تستعد لإطلاق ساعة ذكية بنظام أندرويد

المواطن – وكالات

تستعد شركة Tag Heuer السويسرية الرائدة في مجال صناعة ساعات اليد التقليدية والتي بدأت تصنيع ساعات ذكية، لإطلاق ساعة ذكية جديدة تعرف بـ Tag Connected Modular وتعمل بنظام Android Wear 2.0 في 15 مارس المقبل.

وفي مقابلة خلال يناير الماضي، قال المدير التنفيذي للعلامة التجارية Tag Heuer للساعات الراقية، إنهم يستعدون لإطلاق ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0 خلال شهر مايو، والتي ستعتبر بديلاً لساعة Tag Heuer Connected التي تم إطلاقها في 2015.

وأشار أحدث التقارير إلى أن الساعة الذكية قد تصل في وقت سابق عن المتوقع، حيث ذكرت بعض المصادر أن الساعة الذكية الجديدة ستصل في 14 مارس، فيما قيل إن الساعة الذكية الجديدة ستمتلك سوارات قابلة للتخصيص بشكل كامل والتي يمكن تبديلها وتغييرها حسب رغبة المستخدم، كما يمكن أيضاً السماح للساعة بالعمل بالشكل الرقمى أو بعقارب الساعة التقليدية حسب رغبة المستخدم، فيما تسعى الشركة لطرح 20 ألف ساعة ذكية منها.