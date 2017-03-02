أرقام صادمة تخص “بوكيمون جو”.. صيد 88 مليار شخصية!

المواطن - وكالات

كشف جون هانك، مطور لعبة بوكيمون جو والرئيس التنفيذى لـNiantic Labs في فعاليات معرض MWC عن أن اللاعبين الذين كانوا يمارسون لعبة الواقع المعزز “بوكيمون جو” نجحوا فى اصطياد ما يصل إلى 88 مليار شخصية بوكيمون منذ أن تم إطلاقها.

وأوضح أن اللاعبين استخدموا حوالى 44 بيتابايت من بيانات الإنترنت، حيث إن “1 بيتا بايت تساوى 1000 تيرابايت، فيما سار المستخدمون إلى ما يصل إلى 8.6 مليارات كم خلال محاولتهم لمطاردة البوكيمون.

كما تم تحميل اللعبة أكثر من 650 مليون مرة عبر مختلف المنصات، وأكثر من 35 ألف موقع عبر العالم أصحبت مواقع ترعى اللعبة، وتم زيارتها ما يصل إلى 500 مليون مرة من قبل اللاعبين.