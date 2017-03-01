ألف شرطي و116 سيارة ودراجة نارية لتأمين زيارة خادم الحرمين إلى بالي

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

تعزز السلطات الأمنية في مدينة بالي الإندونيسية إجراءاتها المشددة تمهيداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان التي سوف تستغرق 6 أيام.

وستبدأ زيارة خادم الحرمين الخاصة خلال الفترة من 4-9 مارس الجاري فيما نشرت الجهات الأمنية أكثر من ألف فرد لتعزيز التواجد الأمني في المنطقة بحسب صحيفة the jakarta post.

وقال قائد شرطة بالي إنه سيتم نشر حوالي 878 من القوات الإضافية إلى جانب القوات المتواجدة بالمدنية فيما سيتم تخصيص، 78 سيارة و38 دراجة نارية .

وقال إنه سيتم تنفيذ الإجراءات الأمنية بدءاً من وصول الملك سلمان والوفد المرافق له في مطار نجوراه راي الدولي، في بالي فيما تم تأمين الطرق والفنادق للزيارة.

وأضاف أنه تمت إعادة تقسيم حركة المرور في بالي، لضمان انسيابية المرور بما في ذلك انتقال الملك سلمان والوفد المرافق له من مطار نجوراه راي لمنطقة منتجع نوسا دوا.

من جانبه قال مدير مدير بالي إن الشرطة ستمنع جميع السيارات من المرور في حدود 500 متر من المنطقة التي يسلكها الوفد في طريقهم إلى نوسا دوا.

وكانت إندونيسيا قد أعلنت تخصيص أكثر من 10 آلاف شرطي لتأمين زيارة خادم الحرمين الشريفين التي بدأت اليوم وتمتد حتى التاسع من الشهر الجاري في المحطة الثانية من جولة الملك سلمان الآسيوية الكبرى التي تشمل عدة دول مهمة في القارة.