أمر ملكي بالتمديد لرئيس “واس” لـ “أربع سنوات”

المواطن – واس

رفع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا لوكالة الأنباء السعودية بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

كما أعرب معاليه عن الشكر لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يحظى به الإعلام من اهتمام ورعاية من سموهما وما يقدمانه له من دعم.

وقدم الشكر لمعالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور عادل بن زيد الطريفي على ترشيحه له ودعمه، منوهاً بما تحظى به ” واس ” ومنسوبوها من تشجيع ومساندة لكل ما يحقق لها النجاح والتقدم لمواكبة ما يشهده العمل الإعلامي من تطور في مختلف مجالاته.

وعبر معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن من خلال هذا الصرح الإعلامي المهم.