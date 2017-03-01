أمطار الخير تستقبل الملك سلمان في جاكرتا

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

استقبلت أمطار الخير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فور وصوله إلى مطار حليم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ظهر اليوم، حيث تزامن وصول الطائرة الملكية مع هطول أمطار غزيرة على العاصمة.

وكانت أجواء العاصمة جاكرتا مشمسة طوال اليوم ولم تكن هناك أية بادرة أو علامة تدل على سقوط الأمطار حيث لم تحذر الأرصاد من هطول الأمطار بحسب صحيفة REPUBLIKA الإندونيسية.

وقالت الصحيفة إن الأمطار بدأت في الهطول في تمام الساعة 13:30 مساء بتوقيت جاكرتا، وسبقها رذاذ خفيف تحول بعد بضع دقائق إلى أمطار خفيفة استمرت حتى وصول موكب الملك سلمان إلى القصر الرئاسي.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة التي هطلت مواطني إندونيسيا من استقبال الملك سلمان في الشوارع حيث اصطفوا على جنبات الطرق من الساعة التاسعة صباحاً وبدأ العدد يتزايد حتى منتصف اليوم .

وكان الطلاب والمعلمون هم أكثر الفئات التي اصطفت في الشوارع لتحية الملك سلمان حيث شارك ما يزيد على 50 ألف طالب وحوالي 10 آلاف معلم لتحية موكب خادم الحرمين.

وقالت فاطمة – إحدى المعلمات اللاتي رحبن بالملك سلمان – إن موكب خادم الحرمين مختلف عن أي موكب ملكي أو رئاسي حيث إن نوافذ السيارات كانت مفتوحة وكان خادم الحرمين يلوح للجماهير بيديه.

وأضافت أن الموكب كان يسير ببطء حتى يتيح أكبر فرصة للطلاب والمواطنين لمشاهدة موكب خادم الحرمين الشريفين وتحيته.