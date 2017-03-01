إحصائية مثيرة للإعجاب يحققها ميسي مع برشلونة!

المواطن ـ وكالات



أصبح نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل بجميع الطرق هذا الموسم ب‍الدوري الأسباني.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف إلى 21 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين ب‍الدوري الأسباني، بعد أن افتتح التسجيل لفريقه في مرمى خيخون في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب “كامب نو”، برسم الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل ميسي هدفه بالرأس، ليبصم على إحصائية مثيرة للإعجاب هذا الموسم في الدوري الإسباني، إذ يعتبر اللاعب الوحيد الذي سجل بجميع الطرق الممكنة.

ليونيل ميسي سجل هذا الموسم بالليجا، بقدمه اليمنى، و بقدمه اليسرى، ومن ركلة جزاء، ومن ركلة حرة مباشرة، وبالرأس.