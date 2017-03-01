إزالة 15 ألف متر مربع تعديات على أراض حكومية بالمدينة

المواطن – المدينة

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء مؤخراً, إزالة تعديات على أراض حكومية بجوار أحد المخططات السكنية.

وأفاد رئيس بلدية قباء المهندس عبدالرحمن الصاعدي, أن المساحات المعتدى عليها بلغت أكثر من 15 ألف متر مربع, مبيناً أن متخصصين وقفوا على التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وفي ذات السياق, حذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الشراء من المسوقين للأراضي الوهمية, داعية إلى الإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الحكومية على الرقم الموحد للعمليات 940 للتعامل مع المخالفات وإزالتها.