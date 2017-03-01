إندونيسيا تحتفي بسلمان .. من المطار لقصر إستانة

المواطن – تصوير: بندر الجلعود

استقبال جماهيري غير مسبوق في تاريخ الزيارات الخارجية لأي زعيم سياسي يزور إندونيسيا؛ حظي به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته إلى جاكرتا اليوم في ثاني محطاته في جولته الآسيوية.

لم تمنع الأمطار التي هطلت، اليوم، على جاكرتا المواطنين من انتظار موكب خادم الحرمين لساعات؛ ليحظوا بتحيته وتلويحه لهم بيديه.

ارتسمت الفرحة على وجوه الشعب الماليزي الذي احتفى بالملك سلمان، حيث شهد اليوم الأول للزيارة خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع يحملون إعلام المملكة ويهتفون للمملك سلمان.

وشهد اليوم الأول من الزيارة تقليد الملك سلمان بوسام نجمة إندونيسيا وكذلك التوقيع على أكثر من 10 مذكرات تفاهم بين الدولتين في كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

“المواطن” رصدت أبرز محطات اليوم الأول في زيارة الملك سلمان بعدسة الزميل بندر الجلعود.











