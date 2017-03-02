إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية بالجبيل

المواطن – نوف العايد – الجبيل

تمكنت دوريات حرس الحدود الساحلية بقطاع محافظة الجبيل من إنقاذ عائلة علقت سيارتهم بمنطقة طينية بشاطئ حي الحمراء بالجبيل إثر تأثر الموقع بحركة المد والجزر البحري .

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب البحري، عمر بن محمد الأكلبي لـ”المواطن” أنه ورد بلاغ على رقم طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) مفاده وجود سيارة عالقة بمنطقة طينية بالقرب من شاطئ حي الحمراء بمحافظة الجبيل.

وأضاف أنه على الفور تم تكليف الدوريات الساحلية وفرقة البحث والإنقاذ بالانتقال لموقع الحدث ، حيث قام حرس الحدود بمساعدة المواطن وعائلته ونقلهم إلى منطقة آمنة وإخراج السيارة بمشاركة أحد المواطنين .

وأهاب “الأكلبي” بكافة مرتادي الشواطئ بضرورة التقيد بالتعليمات المدونة على اللوحات الإرشادية الموجودة على سواحل المنطقة والابتعاد عن المناطق التي يحظر الاقتراب منها حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم .