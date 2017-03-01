ابن مجدوع يرعى حفل مدني الرياض بيومه العالمي

المواطن ـ خالد الحضيبي ـ الرياض:

المواطن – الرياض – تصوير ـ فيّاض

رعى وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني، نيابة عن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي ‏فيصل بن بندر بن عبد العزيز، صباح الأربعاء، حفل مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بـ” اليوم العالمي للدفاع المدني”، وافتتح المعرض المصاحب الذي يقام تحت شعار “يدًا بيد للوقاية من المخاطر”، وذلك في سوق النخيل مول.

ونقل وكيل إمارة منطقة الرياض، في كلمة له، تحيات وتقدير سمو أمير منطقة الرياض لرجال الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة والمتواصلة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، لافتاً إلى أن أعمالهم الجليلة تستحق الإشادة مع التزايد السكاني والإنشائي.

وشدد على “أهمية التوعية بمتطلبات السلامة وتعزيز الحماية المدنية والتشديد على المنشآت والمصانع”، مشيراً إلى “الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة والتواصل مع المجتمع”.

من جهته، بيّن مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش الطلحي أنّ “اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بأنواعها كافة والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

وأشار إلى أن “المديرية العامة للدفاع المدني تحرص على المشاركة في تفعيل البرامج التوعوية بمشاركة المؤسسات المجتمعية، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة والتأكيد على تفاعل الأفراد الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح عمل الدفاع المدني”، منوهاً بإسهام الفعاليات في رفع المستوى الوعي ومشاركة الخبرات والتجارب.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية خالد بن سليمان الجاسر، في كلمة له، واجب المؤسسات والمنشآت في المسؤولية الاجتماعية، والمشاركات البناءة التي تعود بالنفع على الجميع، مؤكداً أهمية هذه الفعالية في جوانب السلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.