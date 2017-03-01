الأمطار الغزيرة لم تمنع شعب إندونيسيا من الاصطفاف لقائد الأمة

المواطن – الرياض

لم تمنع الأمطار الغزيرة التي تزامنت مع وصول خادم الحرمين الشريفين إلى جاكرتا، عشرات الآلاف من المواطنين وأطفالهم من الاصطفاف بالشوارع لتحيته، في مشهد تاريخي يؤكد مكانة خادم الحرمين في قلوب المسلمين بكل مكان.

وكان خادم الحرمين بدأ اليوم الأربعاء أول زيارة لملك سعودي إلى إندونيسيا منذ نحو 50 عاماً ، في مسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية مع أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.

وكان في استقبال الملك سلمان الرئيس جوكو ويدودو وحاكم جاكرتا باسكوي تجهاجا بورناما.

واصطف تلاميذ وهم يلوحون بالأعلام على الطريق أثناء مرور موكب الملك ومرافقيه تحت المطر الغزير إلى القصر الرئاسي في مدينة بوغر المجاورة.

وتشكل زيارة خادم الحرمين إلى إندونيسيا إحدى المراحل الأساسية من جولته التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي.

وصرح أمين حكومة إندونيسيا: “إنها زيارة تاريخية بالنسبة لنا”، حسب ما نقلت عنه الصحف المحلية.