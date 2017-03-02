الإسلام الدين الأكثر شعبية عالميًّا خلال سنوات

المواطن - وكالات

قال مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث، إن الإسلام سيصبح الدين الأكثر شعبية في العالم بحلول نهاية القرن الجاري.

وأوضح المركز أن عدد المسلمين في عام 2010 قرابة 1.6 مليار شخص من مجموع سكان العالم. موضحًا أنه إذا استمر التطور الديموغرافي الحالي، فإن عدد المسلمين سوف يتجاوز عدد المسيحيين بحلول نهاية هذا القرن.

وترجع أسباب ازدياد عدد المسلمين بشكل ملحوظ إلى ارتفاع معدلات الولادة بين المسلمين، مما نتج عنه صغر سن أغلب المسلمين حاليًا.

ويعيش غالبية المسلمين حاليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تصبح الهند البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم بحلول عام 2050، بعدد أكثر من 300 مليون مواطن مسلم.