البشير يعيّن نائبه “المصاحب له 28 عامًا” رئيسًا للوزراء

المواطن - وكالات

أكد نائب زعيم الحزب الحاكم، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عيّن نائبه الأول بكري حسن صالح في منصب رئيس الوزراء الذي تم استحداثه مؤخرًا.

وأوضح إبراهيم محمود نائب زعيم حزب المؤتمر الوطني أن اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس البشير أقر تعيين صالح رئيسًا للوزراء مع احتفاظه بمنصب النائب الأول للرئيس.

ولفت إلى أن صالح سيؤدي اليمين الدستورية الخميس ويبدأ على الفور في تشكيل حكومة جديدة.

وشارك الفريق أول بكري حسن صالح في الإعداد والتخطيط لثورة 30 يونيو 1989 التي أطاحت بحكومة الأحزاب التي تزعمها حينها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ولعب دوراً محورياً في نجاح ثورة الإنقاذ الوطني من خلال إمساكه بعدد من الملفات الأمنية والسياسية.

كما يعتبر الرجل الوحيد الذي لم يخرج عن دائرة اتخاذ القرار طوال مسيرة حكومة المؤتمر الوطني، حيث كان عضوًا بمجلس قيادة الثورة الذي استلم السلطة عام 1989 دون أن يتعرض للإقصاء، وظل ملازماً للرئيس عمر البشير طوال ثمانية وعشرين عاماً.