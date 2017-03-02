التحالف العربي يقصف مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي بصنعاء

المواطن – وكالات

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن طيران التحالف العربي قصف مخزن أسلحة لمليشيات الحوثى في كلية الطيران والدفاع الجوى بصنعاء.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف دمرت مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للمليشيات في المطار العسكري في الحديدة، فيما قتل نحو 24 شخصاً من عناصر المليشيات بغارات استهدفت مواقعهم في منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة، وفقاً لـ”العربية”.

وشنت طائرات الأباتشي ست غارات على معسكر للمليشيات في جزيرة كمران الواقعة قبالة ميناء الصليف.

وتزامنت الغارات مع استمرار المواجهات شمال وشرق منطقة المخاء وسط تقدم للجيش في اتجاه معسكر خالد شرق المخاء.