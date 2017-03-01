التفاصيل الكاملة لمبادرة صناع الأمل بجائزة مليون درهم.. سجّل هنا

المواطن - وكالات

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن مبادرة صناع الأمل امتداد لعام الخير الذي تشهده دولة الإمارات.

وأضاف في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن نهضة المجتمعات لا تقوم على الحكومات فقط، بل على الشعوب الواعية والمساهمة بإيجابية في حل تحدياتها الاجتماعية، مضيفًا أن غلق أبواب الأمل يعد فتح لنوافذ اليأس في العالم العربي، مؤكدًا أنه لا نهضة بدون منظومة قيم تدفع الناس للمساهمة في عمل الخير.

وتحدث عن مبادرة صناع الأمل وقال: “نريد غرس الخير عبر 20 ألف قصة و20 ألف صانع للأمل في عالمنا العربي، نحن أمة لم تيأس ولن تيأس، وهناك موجة إحباط وتشاؤم في عالمنا العربي لا بد من محاربتها، هناك من يرعى الأيتام، ومن يطعم الجائع، ويدعم الشباب، ويعالج المرضى، ويطور المعرفة، ويبتكر للخير، هم شركاؤنا في صناعة الأمل”.

أما معايير الترشح لمبادرة صناع الأمل، فستكون مرحلة الترشيح النهائية في مبادرة صنّاع الأمل على شكل مقابلة شخصية مع أفضل 12 صانع أمل بلغوا هذه المرحلة المتقدمة، ويتم اختيار أفضل 5 مشاركات من هذه المجموعة بناءً على المعايير التالية:

– أن تكون قصة صانع الأمل ملهمة وصادقة ومؤثرة في المجتمع المحيط.

– إرفاق الوثائق اللازمة “صور ومقاطع فيديو”لدعم مشاركتك.

– أن يكون أثر مبادرة صانع الأمل محسوسًا، حتى لو كان صغيرًا.

– يجب أن تتوافق جهود صانع الأمل مع القوانين في بلد إقامته.

– يجب أن تكون مشاركة صانع الأمل متوافقة مع الشروط والأحكام.

– أن يكون صانع الأمل مقيمًا في دولة عربية “و لا يُشترط أن يحمل جنسية تلك الدولة”.

– أن يتقن مهارات البذل والعطاء وخدمة الناس دون مقابل.

– أن يتمتع بخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس.

– أن يكون مشهودًا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني.

– أن يكون إيجابيًا ومؤمنًا بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي.

– أن يكون عمر المتقدم\المتقدمة بين 5 إلى 95 سنة.

– التقديم مفتوح لكل مواطني العالم العربي.

أما جوائز مبادرة صناع الأمل، فقيمة جائزة الفائز الأول هى 1,000,000 درهم إماراتي.

تكريم المتأهلين الأربعة الآخرين من قبل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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