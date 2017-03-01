“الخطوط السعودية” و”التعاونية” تدشنان التأمين الطبي بخدمات إضافية

المواطن ـ الرياض:

دشّنت الخطوط السعودية وشركة التعاونية للتأمين في جدة، اليوم الأربعاء 2 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 1 مارس 2017م اتفاقية التأمين الطبي لمنسوبي “السعودية” وأفراد عائلاتهم في كافة أنحاء المملكة.

وشهد المركز الطبي للخطوط السعودية “ميديكال” إطلاق احتفالية التدشين باستقبال مراجعي المركز بالورود وتسليمهم بطاقات التأمين الجديدة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الرعاية الطبية المتميزة ضمن عقد التأمين الطبي الذي تم توقيعه مؤخراً يبدأ سريانه اليوم الأربعاء.

تغطية واسعة للخدمات العلاجية

وبتدشين هذه الاتفاقية، التي تعد من أكبر عقود التأمين الطبي في المملكة، فإن منسوبي الخطوط السعودية وأسرهم سيكون بإمكانهم الاستفادة من التغطية الواسعة للخدمات العلاجية لدى أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية يتجاوز عددها 2000 مستشفى ومستوصف ومركز صحي في مختلف مناطق المملكة، وسوف يتمتع منسوبو “السعودية” وأسرهم أيضاً بالكثير من الخدمات والبرامج ذات القيمة المضافة التي توفرها التعاونية مثل برنامج طبيبي، التعاونية هيلث زون، الصحة والعافية، والتعميد الفوري للعلاج وغيرها من الخدمات الجديدة والمبتكرة.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لمنسوبي الخطوط السعودية الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة والموحدة وفق أفضل المعايير في جميع أنحاء المملكة وتيسير الإجراءات وتوسيع الخدمات.

فريق عمل متخصص

وقد أعدت التعاونية فريق عمل مخصصاً لخدمة منسوبي الخطوط السعودية في المركز الرئيسي بالمنطقة الغربية وأطباء متخصصون في المحطات الرئيسية للخطوط السعودية في الخبر والرياض والمدينة وأبها، فضلاً عن توفير قنوات اتصال مخصصة لمنسوبي السعودية لتسهيل حصولهم على الخدمة، كما سيتسنى لهم الاستفادة من العروض الخاصة التي توفرها التعاونية على برامجها التأمينية الأخرى.

أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات

وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية قد وقعت عقداً للتأمين الطبي مع شركة التعاونية للتأمين، يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وأسرهم، بحيث توفر التعاونية العديد من الخدمات العلاجية عن طريق أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة في المملكة.

“الخطوط السعودية” اهتمام بالعنصر البشري

وأعلن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم والرافد الأساس لنمو المؤسسة وشركاتها وإنجاز مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية SV2020 التي يجري تنفيذها حالياً.

وأضاف “تحرص الخطوط السعودية على توفير التأمين الطبي لكل موظفيها وأسرهم، وفق أفضل معايير الرعاية الصحية وذلك ضمن منظومة الخدمات والمزايا التي توفرها المؤسسة لمنسوبيها بصفتهم المورد الأهم والاستثمار الأمثل الذي نعتمد عليه بعد توفيق الله في إنجاز مبادرات برنامج التحول وتحقيق النمو الشامل للمؤسسة وشركاتها ومضاعفة منظومة الأداء التشغيلي وكفاءته”.

وأردف الجاسر “نتطلع أن تكون الشراكة مع التعاونية إضافة جديدة إلى خدمات المؤسسة ولمنسوبيها عبر تقديم المزيد من الخدمات وفق أفضل المعايير، من خلال هذه الشركة الوطنية، والخبرات الواسعة والعريقة التي تمتلكها في مجال التأمين، وتوفيرها أرقى البرامج التأمينية وخدمات الرعاية”.

“التعاونية”: علاقتنا استراتيجية

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين رائد عبدالله التميمي عن فخره واعتزازه بفوز الشركة بعقد الخطوط الجوية العربية السعودية التي تعد من المؤسسات الوطنية الأساسية الحيوية في المملكة، وتؤدي دوراً مميزاً في المجتمع، ما يعكس قدرات التعاونية على إدارة محفظة تأمينية ضخمة تضم شركات كبيرة وجهات حكومية واسعة.

وأبرز أنّه “نعد الخطوط الجوية السعودية أحد عملائنا الأساسيين وتربطنا بها علاقة استراتيجية ترتكز على الثقة وعلى قدرتنا بتلبية احتياجات منسوبيهم وخدمتهم بأفضل الطرق، ويعكس توقيع اتفاقية الرعاية الصحية معها القدرات والخبرات الطويلة التي تمتلكها التعاونية في إدارة محافظ التأمين الطبي في المملكة”.