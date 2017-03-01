الخيال العلمي يتحول لحقيقة.. بريطانيا تدخل حرب “الدرون”

المواطن - وكالات

أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن حرب الطائرات المسيرة أو حرب “الدرون” في البر والبحر والجو ستتحول قريباً إلى عملية معتادة، ولذا ينبغي إعداد طائرات حديثة من هذا النوع.

وقال فالون إن بريطانيا تعكف الآن على إعداد تكنولوجيات متطورة لإنتاج طائرات بدون طيار ” درونات “.

وأضاف خلال كلمته أمام المهندسين والأكاديميين في كلية أكسفورد للعلوم الهندسية: “رأينا أن أعداءنا قادرون على المضي إلى الأمام باستخدام تكنولوجيات متطورة، خاصة الطائرات بدون طيار في الدفاع عن مدن مثل الموصل… ويطور تنظيم داعش طائرات من هذا النوع ، وقد لاحظنا أنه استخدمها في معركة الموصل”. وأضاف وزير الدفاع البريطاني: “ينبغي علينا التأكد من أن طائراتنا بدون الطيار قادرة على التحليق بشكل أسرع وفي جميع الظروف”.

ورأى أن الخيال العلمي سيتحول إلى حقيقة علمية قريباً، مضيفاً أن حرب الطائرات من دون طيار تدور الآن . ورجح وزير الدفاع البريطاني أن الحروب الفضائية ستكون عنوان المرحلة المقبلة.