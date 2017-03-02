الزراعة: لا مركبات سامة بمياه سد الملك فهد في بيشة

المواطن – واس

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في وكالتها لخدمات المياه، فتح بوابات سد الملك فهد في محافظة بيشة أواخر الشهر المقبل، لتصريف ٤٠ مليون متر مكعب من مخزون السد، بشكل آمن لاستخدامها للزراعة المقيدة.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد أحمد الموكلي، أن تفريغ أي كميات من المياه في حوض السد يخضع لتنظيمات وإجراءات ضابطة لهذا الشأن، مشيراً إلى أن فتح بوابات السد يجري بإشراف ومتابعة الوزارة وفق التنظيم الإداري الخاص بها.

وأبان، أن الوزارة تعمل على تطبيق الخطط الاحترازية خلال فتح منافذ السدود، وذلك بتهيئة مجرى الوادي ومراقبة المستنقعات، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لفتح بوابات السد، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من إزالة الإحداثيات والعقوم الترابية قبل موعد فتح بوابات السد؛ حتى لا تعيق انسياب المياه على امتداد الوادي وتحقيق الاستفادة القصوى دون أي ضرر.

وأكد سلامة مياه سد الملك فهد من جميع الشوائب، وأن النتائج المخبرية المسحوبة من المياه الناتجة عن محطة تنقية سد الملك فهد، وأشياب بيشة الرئيسية، وأشياب الدحو، أثبتت صلاحيتها للاستخدام الآدمي مباشرة، مشيراً إلى أن المياه صالحة لري أشجار النخيل وأشجار الفاكهة، مع عدم مناسبتها لري الخضراوات. كما أثبتت نتائج تحليل العينات خلو مياه السد من المركبات السامة والضارة، وأن نسبة المعادن في حدود النسب المقبولة.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، بأن الكمية التي يخزنها السد حالياً تبلغ 168 مليون متر مكعب، وهي تمثل ما يقارب 52 في المئة من الكمية التي يخزنها السد إجمالاً.

ويقع سد الملك فهد على بعد 40 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بيشة حيث تبلغ سعته التخزينية 325 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 103 أمتار، فيما يبلغ طوله عن القمة 507 أمتار، ويبلغ عرضه عند القاعدة نحو 80 متراً، وتبلغ كمية الخرسانة المستخدمة في إنشائه نحو 1.5 مليون متر مكعب، كما يبلغ طول مفيضه 225 متراً، وتبلغ مساحة التجميع نحو 7600 كيلومتر، كما تبلغ مساحة بحيرة التخزين نحو 18 كيلومتراً، فيما يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي نحو 269.2 ملليمتر.

وزُوِّد السد بأربعة أنفاق لصرف المياه، يتم التحكم فيها بواسطة ست بوابات منزلقة، وصمامي سدادة، كما زُود السد بست مجموعات من أجهزة الرصد والمراقبة المختلفة لمراقبة سلامة واستقرار جسم السد. وأنشئ السد لحماية المنطقة من أخطار السيول وتغذية الطبقات الرسوبية الحاملة للمياه وتعويض ما يجري سحبه من الخزان الجوفي للمنطقة وتغذية محطة تنقية المياه التي جرى إنشاؤها بعد إنشاء السد؛ لذلك فهو يعد من أكبر السدود الخرسانية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن “منسوب المفيض بسد الملك فهد يبلغ 1310.50 متر فوق سطح البحر، وعند هذا المنسوب يبدأ التصريف الحر للمياه لحماية جسم السد ولحماية القرى خلف السد، والحد الأقصى لتصريف المفيض 5338 متراً مكعباً في الثانية الواحدة، وهي كمية هائلة من المياه؛ لذلك فإن الحد الأعلى لمنسوب المياه في المفيض 1316 متراً فوق سطح البحر؛ وبناء على ما سبق يكون منسوب 1320 متراً فوق سطح البحر هو منسوب آمن تماماً لإنشاء أي منشأة خلف السد”.