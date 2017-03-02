السديس يعلن قرب إطلاق فضائية وجامعة الحرمين

المواطن – مكة المكرمة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن قرب إطلاق فضائية ” الحرمين ” عقب استكمال الدراسة بين الرئاسة ووزارة الثقافة والإعلام , لتكون ثالثة القناتين “القرآن والسنة”.

وكشف الشيخ السديس عن قرب تحويل معهد وكلية الحرم إلى جامعة إسلامية تنبثق من الحرمين الشريفين حرصاً من ولاة الأمر – حفظهم الله – على الرسالة العلمية لهما.

وأشار إلى حرص خادم الحرمين، أيده الله، على إيصال رسالة الإسلام – من خلال ما يعرض في المسجد الحرام والمسجد النبوي – إلى جميع أصقاع العالم وذلك من خلال مشروعات متعددة ومتنوعة من بينها مشروع الترجمة.

جاء ذلك رداً على مداخلات حضور ديوانية “الجهود العلمية المباركة في الحرمين الشريفين .. الإنجازات والآمال ” والتي نظمها وقف تعظيم الوحيين بقاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية.