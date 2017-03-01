السكريات قد تقتلك!

المواطن - وكالات

قال علماء إن سكر الفروكتوز، لا يدخل الجسم عن طريق استهلاك عصير الفواكه والبسكويت والشوكولاتة فحسب، وإنما يقوم الدماغ بإنتاج مستويات منه أيضا، ما قد يشكل قاتلا بطيئا للدماغ البشري.

وأوضح الخبراء أن الدماغ يحول إمدادات الطاقة الخاصة به إلى الفروكتوز، المعروف بآثاره المميتة على الجسم، وفقا لهذه الدراسة الأولى من نوعها.

وفحص الباحثون من جامعة “ييل”، أدمغة ثمانية أشخاص أصحاء كانوا قد تلقوا الجلوكوز عبر “القسطرة الوريدية”، وبالاعتماد على نوع خاص من التصوير، تمكن الباحثون من قياس تركيزات السكر في أدمغتهم، وبعد 10 دقائق فقط لاحظوا زيادة مستويات الجلوكوز في الدماغ، وفقا لما ذكره تقرير موقع “لايف سينس”، وبعد مهلة قصيرة اكتشفوا مستويات أعلى من الفروكتوز في الدماغ أيضا.

ورأى العلماء أن نسبة سكر الفواكه العالية ناجمة عن تفاعلات في المخ تعرف باسم “مسار البوليول”، والتي يتحول من خلالها الجلوكوز من مصدر الطاقة في الجسم إلى سكر آخر يعرف باسم “السوربيتول”، ثم يتم تحويله إلى سكر الفواكه.