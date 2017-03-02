الشريم: الفساد لا ينتشر ظاهرًا ما لم يكن فكرًا جماعيًا

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّد الشيخ سعود الشريم، أنَّ الفساد لا ينتشر ظاهريًا، ما لم يكن فكرًا جماعيًا.

وأبرز الشيخ الشريم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّه “لا يمكن لأيِّ فساد أخلاقي أو إداري أو مالي أن ينتشر انتشاراً ظاهراً في مجتمع ما إلا حينما يتحول من مجرّد ممارسة شخصية إلى فكر جماعي”.

يذكر أنَّ الشيخ الشريم، هو أحد أئمة وخطباء الحرم المكي الشريف، وتلقى العلم عن عدد من المشايخ منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين، والشيخ عبد اله بن عبدالعزيز بن عقيل، والشيخ عبدالله الغديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ فهد الحسن.