الشعراء يحتفون بجولة ملك الحزم الآسيوية: كل دارٍ تنزلِ ابْها تحتفي بقدومك

المواطن – الرياض

جاءت جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية لتفتح آفاقاً جديدة من العلاقات بين المملكة ودول آسيا الأكثر والأسرع نمواً في العالم.

وساهمت تلك الزيارات التاريخية في تعزيز مكانة المملكة سياسياً واقتصادياً، عبر إبرام وتوثيق وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع تلك الدول، التي استهلها ملك الحزم بزيارة ماليزيا ثم إندونيسيا.

وتلقف العديد من الشعراء تلك الزيارة بالثناء على جهود خادم الحرمين الشريفين في توطيد مكانة المملكة وتعزيز العلاقات مع كبريات الدول، فضلاً عن الترحيب الكبير والحفاوة التي لقيها خادم الحرمين في تلك الزيارات.

وقال الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في أبيات شعرية:

ألا انك الأمجاد والعز والعلا

ألا انك الإسعاد والفخر والذخر

وقال في بيتين آخرين معبراً عن الحب والتقدير الذي يلقاه خادم الحرمين أينما حل وارتحل:

له الدنيا وليس يريد دنيا

وفي أرجائها فرض احترامه

كما أثنى الشاعر محمد دخيل القثامي على الحفاوة التي لقيها الملك سلمان في جولته الآسيوية وقرض بيتين جميلين قال فيهما:

القلوب اللي عليك مْن الغلا ملتّمه

تبتسم لِرضاك وتْباهي بقوّ عْزومك

وانت مثل الغيث رحمه يازعيم الأمّه

كل دارٍ تنزلِ ابْها تحتفي بقدومك