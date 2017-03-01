الشيخ عائض القرني يطلّ على محبيه بمحايل.. غداً

المواطن – حسان الصالحي

تستقبل محافظة محايل عسير، غدًا، الشيخ عائض بن عبدالله القرني، في إطلالة من الشيخ على محبيه بالمحافظة والمراكز المجاورة، وذلك بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بمحايل، حيث يلقي الشيخ محاضرة بعنوان ”ولذكر الله أكبر“ بجامع الأميرة العنود عقب صلاة المغرب.

من جهته، أوضح أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، يحيى بن محمد العاصمي، أنّ محاضرة الشيخ القرني، تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفّذها لجنة التنمية السياحية بمهرجان ”محايل أدفأ“ للعام الحالي بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وعلى صعيد آخر، وجّه – أيضًا- المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقنا، الدعوة لحضور المحاضرة التي يلقيها الشيخ القرني بالجامع الكبير في مساء يوم الجمعة بعنوان ” تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه“ كما أشار المكتب إلى تخصيص قسم للنساء.