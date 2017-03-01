الصحة تستعرض الخطط التشغيلية لخدماتها العلاجية

المواطن – الرياض

نظمت وزارة الصحة أمس ورشة عمل تم خلالها عرض الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء لوكالة الوزارة للخدمات العلاجية وقدمت إدارات وبرامج الوكالة البالغ عددها 24 برنامجاً وإدارة عروضاً تخص كل ما يقدم من خدمات علاجية على مستوى القطاع الصحي في المملكة، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من قيادات القطاعات الصحية.

وتناولت العروض الخطط التشغيلية لكل منها للعام المقبل، مع مؤشرات الأداء المقررة والأهداف الإستراتيجية التي تعتزم تحقيقها بتكاتف الجميع.

كما تم تقديم مجموعة من البرامج التي استحدثت بقيادة متخصصين في المملكة، لتطوير العنايات المركزة لجميع الأعمار والفئات ، وأقسام الطوارئ، والكوارث والأزمات ، والأورام، والربو، والتخدير وغرف العمليات، والسكر وغيرها.