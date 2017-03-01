الصين تدفع مالاً لكل من ينجب طفلاً ثانياً

المواطن - وكالات

قالت وسائل إعلام صينية إن الحكومة قد تقدم مقابلاً مادياً للأزواج لقاء إنجابهم الطفل الثاني، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم الأسر تختار إنجاب طفل واحد فقط بسبب المشاكل المادية.

وأُعلن عن خطة نائب وزير الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصيني، وانغ بيان، السبت الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز نقلاً عن صحيفة “تشاينا ديلي”.

وشهد 2016 ميلاد قرابة 17.86 مليون طفل، ويعتبر هذا أعلى معدل للولادات خلال أكثر من 15 عاماً بزيادة 1.3 مليون طفل عن عام 2015، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصدار الحكومة الصينية لقواعد جديدة تسمح للأسر بإنجاب طفلين.

ورفضت الصين سياسة الطفل الواحد في عام 1970 للحد من معدل الولادة، ولكن السلطات المعنية الآن أدركت أن فئة القادرين على العمل لن تكون قادرة قريباً على دعم شيخوخة السكان.